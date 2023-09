Vaias, gritos e xingamentos: o tenso reencontro de Luan com o Corinthians

Ele foi recepcionado com fortes vaias quando entrou no gramado junto dos companheiros para fazer o aquecimento. Antes de a bola rolar, o ex-camisa 7 do Corinthians evitava se aproximar das arquibancadas e ficava mais posicionado na faixa central do gramado.

Luan viu os torcedores do Corinthians comemorarem ironicamente seus gols durante a atividade. A provocação foi o único momento "amigável" que ele teve com a Fiel na partida, mas que durou pouco, já que ele foi alvo de hostilidade quando se dirigiu ao vestiário.

O meia foi acionado pelo técnico Renato Gaúcho aos 35 do segundo tempo e ouviu mais vaias. Ele entrou na reta final, quando o placar já estava empatado por 4 a 4.

Praticamente o estádio inteiro ecoou os mesmos xingamentos: "Luan, vai tomar no c*" e "Filho da p***". O jogador não reagiu a nenhum dos gritos.

Ele foi vaiado todas as vezes que pegou na bola e da arquibancada atiraram um tênis em sua direção quando foi cobrar um escanteio. Foram cerca de 20 minutos atuando no primeiro jogo contra o ex-clube após sua saída polêmica.

Possível batedor de pênalti

Luan, do Grêmio, em ação no jogo contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão Imagem: Ettore Chiereguini/Agif

Luan poderia ter se tornado o protagonista da noite se o árbitro tivesse marcado pênalti contra o Corinthians no fim. Aos 47 do segundo tempo, os gremistas reclamaram de um toque no braço de Yuri Alberto dentro da área, mas Wilton Pereira Sampaio mandou o lance seguir e não foi chamado pelo VAR para revisão.