Seneme considera gol do Botafogo contra o Atlético-MG bem anulado

Seneme destacou a comunicação entre o bandeirinha e a arbitragem de vídeo. O auxiliar Bruno Raphael Pires assinalou impedimento de Diego Costa por interpretar que Mauricio Lemos, defensor do Atlético-MG, não deu início a novo lance após afastar cruzamento.

Após analisarem o texto da regra do impedimento, Seneme e Bassols concordaram com a decisão da arbitragem. Com o gol anulado, o Botafogo perdeu fora de casa para o Atlético-MG, por 1 a 0, na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ele (Bruno Raphael Pires) considera que o defensor não tem uma ação deliberada, ele não joga a bola. Ele tem, na verdade, um rechaço com dificuldade, não jogou deliberadamente a bola, como a regra 11 prevê Wilson Luiz Seneme

Ele deu o conceito de posição, que já estava vendo de forma clara, e que a jogada do jogador de preto não era uma jogada com plenos controles dos seus movimentos, para iniciar uma nova ação, uma nova jogada. Aí se torna um desvio, não se torna uma nova origem, e não dá legalidade ao jogador Péricles Bassols

O defensor, para habilitar um atacante em impedimento, tem que ter controle dos movimentos, da velocidade da bola, tem que estar confortável para jogar Wilson Luiz Seneme