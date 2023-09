Salvio Spinola critica Wilton por pênalti não marcado: 'Faltou coragem'

A CBF reconheceu que a arbitragem errou ao não marcar pênalti de Yuri Alberto no final no empate por 4 a 4 entre Corinthians e Grêmio, na Neo Química Arena. Em entrevista ao De Primeira, o ex-árbitro e comentarista Salvio Spinola criticou o VAR, mas afirmou que faltou coragem para o árbitro Wilton Pereira Sampaio apontar a marca da cal.

'O ambiente exige coragem': "A palavra é forte: coragem. Você quando apita jogo no exterior, são só jogos técnicos, não precisa muito do árbitro ter coragem. O Wilton se deparou ontem com um lance decisivo, um pênalti aos 45 minutos com o jogo 4 a 4. [...] É mais fácil apitar Copa do Mundo ou na Europa, onde o ambiente e o comportamento do jogador não exigem muito na parte disciplinar, exigem na parte técnica. Vou ser bem sincero — o ambiente interfere nessa tomada de decisão de alguns árbitros do futebol brasileiro. O ambiente exige coragem".

'Isso é pênalti em qualquer lugar do mundo': "O ambiente é o entorno do jogo, o local, a tomada de decisão grande. Não é uma falta, um lateral, é uma grande tomada de decisão. Isso precisa ser treinado nos árbitros brasileiros: tem que ter coragem de tomar uma decisão contrária ao ambiente. É chover no molhado, em qualquer lugar do mundo isso é pênalti".