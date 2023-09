PSG x Borussia Dortmund: onde assistir ao jogo, horário e escalações

PSG e Borussia Dortmund se enfrentam nesta terça-feira (19), às 16h (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, França, pela 1ª rodada do Grupo F da Liga dos Campeões.

O jogo terá transmissão do SBT (TV aberta), da TNT (TV fechada) e da HBO Max (streaming). O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

Além de PSG e Borussia, o Grupo F conta com Milan e Newcastle. As duas equipes também estreiam hoje no "grupo da morte", mais cedo, às 13h45, no San Siro.