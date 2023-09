Palmeiras: Veiga tem dia de professor e ensina pênaltis para torcedores

Principal batedor de pênaltis do Palmeiras, Raphael Veiga compartilhou alguns de seus segredos para um grupo de torcedores, ontem (18), na Academia de Futebol.

O que aconteceu

Oito palmeirenses, como o ex-BBB Gustavo Marsengo, participaram do workshop com o camisa 23. A ação foi organizada pela Socios.com e os torcedores foram escolhidos pelo Fan Token $VERDÃO.