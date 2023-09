Não há final sem Nestor: meia do São Paulo empilha assistências em decisões

De 'intruso' a incontestável

Quando o São Paulo anunciou a contratação de James Rodríguez e Lucas, muito se falava do quarteto que os dois formariam com Luciano e Calleri. No entanto, na prática não foi o que ocorreu.

Nestor jamais perdeu a posição para o colombiano e se tornou um intruso no quarteto. Lucas, Luciano e Calleri chegaram a jogar juntos, mas foi o jovem de Cotia quem ficou com a vaga do lado esquerdo.

Recentemente, Luciano começou a perder a posição para que Lucas jogue centralizado. Com isso, como na final, Wellington Rato foi escalado pela direita.

De 'intruso', Nestor se viu titular incontestável de seu setor e somente Lucas e Calleri seguem tão titulares quanto ele no imaginário quarteto. Dorival elogiou o meia após a vitória sobre o Flamengo.