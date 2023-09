Mattos: 'Torcida do Corinthians perdeu a paciência com o stand-up do Luxa'

Rodrigo Mattos analisou no UOL News Esporte a vaia da torcida do Corinthians ao técnico Vanderlei Luxemburgo antes do empate eletrizante por 4 a 4 contra o Grêmio, em Itaquera.

'Torcida perdeu a paciência com stand-up do Luxa': "Me deu a impressão que a torcida do Corinthians esgotou a paciência com o stand-up do Luxemburgo. vaiou bastante antes do jogo, no final do jogo eu acho que ele até teve essa percepção, na coletiva já não tava aquele discurso que está tudo bem, aquela coisa reativa com jornalistas.

'A regularidade do Corinthians é jogar mal': "Ele admitiu que estava incomodado com a falta de vitórias, que está tentando mudar o modelo e fazer um time mais ofensivo, porque ele vinha priorizando armar o time de trás para frente, mas a impressão que deu é que esgotou a paciência da torcida e que está um clima muito ruim para ele, porque se acumulam resultados e desempenhos ruins. Às vezes ganha, às vezes empata, mas constantemente joga mal o Corinthians, a regularidade do Corinthians é essa".