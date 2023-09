'Marcos Braz precisa ter o mandato de vereador cassado', diz Julio Gomes

O colunista Julio Gomes cobrou no Fim de Papo a cassação do mandato de vereador de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, após o dirigente agredir um torcedor rubro-negro em um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O Marcos Braz é dono de um cargo público, ele precisa ser cassado. Nenhum vereador, deputado, senador, presidente, o que quer que seja, tem o direito de agredir. Ninguém tem o direito de agredir ninguém na rua, para começo de conversa, mas se é uma pessoa que recebe salário público é um escárnio. Aliás, ninguém dá a menor bola, ninguém quer saber quantas vezes por semana o Marcos Braz vai lá na câmara de vereadores da cidade do Rio de Janeiro. Óbvio que o cara está mais preocupado com o Flamengo do que com o cargo dele, na verdade ele se utiliza do Flamengo para conseguir um cargo público. Julio Gomes

