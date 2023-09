Marcos Braz e torcedor vão à delegacia para prestar depoimento após briga

Leandro Campos da Silveira Gonçalves Junior, de 22 anos, é entregador de aplicativo e estava trabalhando. Ele não aparece cobrando o dirigente em vídeo que vazou nas redes sociais.

""Foi ao Lourenço Jorge. Fez, até então, esses primeiros procedimentos, colocou curativo. Agora, precisa comparecer ao IML para realizar o exame de corpo de delito, para verificar a gravidade da lesão. Acabou encontrando o Marcos [Braz] e apenas demonstrou sua insatisfação, como torcedor do Flamengo, mas em nenhum momento foi agressivo, nada que saia da normalidade, e acabou sendo agredido pelo Marcos Braz", disse advogada Ane Luize, que representa Leandro.

Após a confusão, Leandro foi ao hospital Lourenço Jorge e de lá se dirigiu à delegacia. Ele está acompanhado de um advogado, da mãe, outros parentes e de um dos dois torcedores que foram cobrar Marcos Braz.

Marcos Braz ficou preso por algum tempo dentro da loja e saiu ao lado de policiais e seguranças. O dirigente estava com a filha quando foi abordado por torcedores, que cobraram a saída de Sampaoli, entre outros.

Segundo Braz, ele foi xingado. Na sequência, o vice de futebol do Flamengo e seu segurança saíram e bateram somente no entregador. Durante a confusão, ele deu uma mordida na virilha do homem.

O UOL procurou Marcos Braz e o Flamengo, mas não obteve resposta.