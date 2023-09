Mano Menezes tem negociação para ser técnico da seleção do Paraguai

O nome do treinador brasileiro foi levado à entidade paraguaia por um empresário local, Santiago Mereles. Depois, com o caminho aberto, o contato com o staff de Mano foi feito.

Um documento feito pelos representantes de Mano chegou a ser vazado e confirma que as partes estão em contato. A carta serve de sinal para a Federação Paraguaia de que o intermediário passou a tratar do assunto com o aval do técnico.

Não há martelo batido ou avanço significativo até o momento com Mano, que tem outras possibilidades para a continuidade da carreira.

Santiago Mereles chegou a dar entrevista sobre o tema no Paraguai, algo que causou estranheza entre os demais envolvidos na negociação.

O último emprego

Mano Menezes está livre no mercado desde a demissão do Internacional, em julho. A diretoria colorada estava insatisfeita com o desempenho do time no Brasileirão e preocupada com a continuidade no mata-mata da Libertadores que ainda estava por vir.