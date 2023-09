Lavieri: 'Pênalti de Yuri Alberto é candidato ao maior erro do Brasileirão'

Danilo Lavieri criticou no UOL News Esporte a não marcação de pênalti no toque da bola na mão de Yuri Alberto no final do empate por 4 a 4 entre Corinthians e Grêmio, em Itaquera. Para ele, o lance foi "muito pênalti" e concorre ao maior erro de arbitragem do Brasileirão.

'Candidato ao maior erro do Campeonato Brasileiro': "Foi muito pênalti, não é que foi pênalti ou houve dúvida. É candidato ao maior erro do campeonato brasileiro, para pegar um recorte menor. Foi muito, muito pênalti. Foi tão pênalti que a gente nem está discutindo esse lance do Nathan no Fábio Santos, que eu também achei pênalti a favor do Corinthians, que não foi dado. Então, foi muito pênalti".

'É o mesmo VAR do polêmico Palmeiras x São Paulo': "Esse árbitro de vídeo, o Emerson [de Almeida Ferreira] que o Renato Gaúcho citou — ele cometeu esses dois erros ontem, dois erros que o VAR deveria ter entrado em ação, no caso do Yuri Alberto e no caso do Nathan em cima do Fábio Santos —, é o mesmo VAR que chegou a ser afastado lá atrás pela CBF porque simplesmente esqueceu de verificar a posição do Calleri no gol contra o Palmeiras na Copa do Brasil. O cara simplesmente esqueceu, a gente vai lembrar daquela polêmica que o VAR não checou; ele já foi afastado, agora volta e comete dois erros gravíssimos, o cara está dando provas que não tem condição de ser VAR. Os erros de ontem foram graves, esse erro do Yuri Alberto está para ser o maior erro de arbitragem do Brasileiro desse ano".