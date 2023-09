'Incomodado, incômodo, incomodando': Luxa admite desconforto no Corinthians

Meio-campo de toque de bola: "Temos que ter um pouco de cuidado porque temos um meio de campo de toque de bola. Se entrar com intensidade, temos prejuízo. Tem que girar a bola, foi como saiu nosso quarto gol. Isso que precisamos fazer, até porque temos essa qualidade".

Utilização de Renato Augusto: "Tenho que aproveitar o Renato. Tenho que montar equipe para que ele possa fluir bem, mas também não posso sofrer quatro gols. A proposta nossa não é verticalizar o jogo, não temos a juventude e a intensidade no meio de campo para isso. Temos qualidade de meio, preciso que aflore, vá jogando o adversário para trás com jogo de bola. Se for na intensidade, tem que correr pra trás. isso vai desgastar jogador como Renato. Quando chega nos 10' do 2º tempo, ele não consegue mais correr. Temos que mudar".

Lado esquerdo da zaga: "A gente sabe que tem acontecido isso [gols sofridos], e temos que procurar fazer com que a equipe pare de sofrer. Tem que tentar corrigir, situação que acontece com a gente e não é de hoje. Tentamos fazer isso algumas vezes quando temos a proposta de três zagueiros, para marcar mais lado de campo, então é uma coisa que de repente a gente possa mudar.

Gols do Grêmio: "Foi um pouco de fragilidade nossa, de deixar eles tocando a bola, um time de qualidade. Ficamos assistindo eles. Viramos o jogo quando falei pra ser mais compacto, mais firme, mais próximo para conseguirmos reagir.

Reação em casa: "Claro que é ruim ter que correr atrás, mas se pegar a reação do time, foi uma coisa boa".

Jovens da base: "Wesley é jovem, se ele errar aqui, vai ficar marcado para sempre que errou. São jovens, não são jogadores experientes. Moscardo é um dos melhores que vi nos últimos tempos, mas vai oscilar, tenho que ter tranquilidade. Imagina fazer tudo isso no brasileiro, é duro. Aí vem porrada o tempo todo. Preocupação de não queimar um ativo do clube, com potencial de serem vendidos, grana boa".