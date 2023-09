Como vice do Fla marcou presença na Câmara enquanto brigava no shopping

Veja nota da Câmara

"Os parlamentares podem registrar presença de forma virtual entre as 13h e as 16h, no chamado Grande Expediente, quando os vereadores fazem seus discursos. No entanto, após o início da Ordem do Dia, às 16h, é necessária a votação presencial. Como o vereador Marcos Braz (PL) estava ausente durante a votação desta terça-feira (19), o sistema registrou falta para o parlamentar"

