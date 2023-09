CBF afasta árbitros após pênalti não marcado em Corinthians x Grêmio

O UOL apurou que Wilton e a equipe de árbitros de vídeo passarão um tempo no Programa de Assistência ao Desempenho do Árbitro (PADA). A CBF não confirma oficialmente ainda.

Eles serão submetidos a treinamentos teóricos e práticos para não repetirem a interpretação considerada equivocada de não marcarem o pênalti após o toque da bola no braço de Yuri Alberto.

Enquanto passam pelo processo temporário de preparação, os árbitros ficam fora das escalas. Quando voltarem, serão selecionados para partidas de menor porte.

CBF reconhece o erro

A comissão de arbitragem reconheceu que a decisão no jogo de ontem (18) foi errada ao divulgar os áudios do VAR do jogo na Neo Química Arena.