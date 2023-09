CBF admite erro da arbitragem em lance de pênalti em Corinthians e Grêmio

"O atleta número 9 da equipe de branco e preto [Yuri], em ação de bloqueio, com o braço em posição anti-natural e aumentando seu espaço corporal, intercepta um cruzamento à área. O bloqueio da bola com o braço, nesta ação, caracteriza infração de pênalti. Portanto, uma penalidade devia ser marcada no campo de jogo e, quando não marcada, o VAR deveria recomendar a revisão", diz o áudio de Pericles Bassols, gerente do VAR na CBF.

O confronto terminou empatado por 4 a 4 na Neo Química Arena.

O áudio do VAR

Wilton: Para mim, toca no braço e toca no corpo. O jogador chuta a bola no braço em posição natural.

AVAR: Aguarde que estamos checando.

VAR: A bola vai direto no braço.