Braz deixa delegacia com ferimento no nariz e vice do Fla cita perseguição

O vice-presidente jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, classificou Marcos Braz, vice de futebol do clube, como vítima em episódio de agressão em um shopping no Rio de Janeiro. O dirigente deixou a delegacia por volta das 22h (de Brasília) com um ferimento no rosto.

O que aconteceu

Depois de deixar o Barra Shopping, Braz foi até a 16ª DP (Barra da Tijuca) para prestar depoimento. Ele deixou o local horas depois em direção ao IML com um ferimento no rosto, próximo dos olhos.