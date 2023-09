Arnaldo: 'Clube da luta do Fla tem direção, comissão, atletas e torcedor'

O comentarista Arnaldo Ribeiro analisou no Fim de Papo a crise no Flamengo e afirmou que o clube precisa de uma reformulação profunda após uma temporada 2023 de casos de agressão envolvendo seus profissionais em todos os níveis de hierarquia interna.

'Torcedor do Flamengo está revoltado': "Eu entendi melhor como está funcionando o Flamengo estando a primeira final in loco no Maracanã. De fato, o trabalho do treinador ter esfarelado desde a agressão ao Pedro já era uma coisa notória, que à distância dava para perceber, a sintonia entre jogadores e o Sampaoli praticamente inexiste. O que ficou claro para mim é que o torcedor do Flamengo não está revoltado com o Sampaoli, vai muito além: ele está revoltado de uma forma visceral com a direção do clube, o Landim pela questão do dinheiro, preço dos ingressos e tudo mais, o Braz pela falta de comando em relação ao elenco; e o torcedor do Flamengo está revoltado com seus jogadores, salvo raríssimas exceções, como o Bruno Henrique, que foi enaltecido. A torcida tentou apoiar o time no início, mas está de saco cheio dessa galera. O Sampaoli é um ingrediente nisso tudo".

'Todo mundo entrou nesse clube da luta': "O Flamengo não vai escapar de uma reformulação mais profunda, porque vai além do treinador. Das outras vezes, foi só o treinador, um por outro, outro por u, gringo, brasileiro, dessa vez, é quase impossível. As agressões, com o capítulo 3, envolvem direção, comissão, jogadores e torcedor agora. Percebe que todo mundo entrou nesse clube da luta? Todos os componentes. É uma situação sui generis, muito diferente. A gente já viu vários clubes em crise, mas se tem uma bonança muito grande e uma certeza da vitória, a situação de você perder o domínio e o controle das coisas também é muito simples, é rápido, e vem de repente. Por isso, que os clubes brasileiros, e lá fora também é difícil, não conseguem as suas tais hegemonias, porque o futebol é maravilhoso e envolve essas coisas, as relações e a perda das relações".