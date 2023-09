Árbitro relata em súmula arremesso de tênis em Luan em Corinthians x Grêmio

Jogadores do Grêmio pegaram o calçado e mostraram ao árbitro Wilton Pereira Sampaio. Após isso, o tênis foi entregue ao quarto árbitro da partida.

Informo que os 49 minutos do segundo tempo, foi arremessado um calçado em direção ao atleta de número 7 da equipe do Grêmio FBPA, o sr. Luan Guilherme de Jesus Vieira, que estava posicionado para cobrar um tiro de canto, tal calçado veio do local onde se encontrava a torcida da equipe SC Corinthians Paulista não atingindo o referido atleta. Wilton Pereira Sampaio, em súmula

Segundo o artigo 213 III do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), a pena para este tipo de caso é de multa entre R$ 100 e R$ 100 mil.

O artigo também diz que "quando a desordem, invasão ou lançamento de objeto for de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento desportivo, a entidade de prática poderá ser punida com a perda do mando de campo de uma a dez partidas".

Caso similar com o Santos

O Grêmio também esteve "envolvido" em uma situação parecida recentemente. No dia 20 de agosto, objetos foram arremessados no gramado da Vila Belmiro pela torcida do Santos no jogo entre as equipes.