Agressão de vice do Flamengo tem como pano de fundo ameaça de organizada

No Flamengo, houve aumento de segurança em todas as rotinas do clube. Isso já vinha acontecendo anteriormente por conta de ameaças, e se intensificou depois do aviso da Jovem.

Há ainda uma ligação de Braz com a organizada Raça Rubro-Negra. Teoricamente, as duas torcidas firmaram um acordo de paz.

Braz foi procurado pela reportagem para falar sobre o assunto, mas não retornou as ligações. Ele foi encaminhado à delegacia onde estava depondo sobre o episódio.

