Torcedor do Inter supera morte do pai indo a jogos fantasiado de Batman

A morte do pai de Humberto, Aroldo, aconteceu há mais de 20 anos, mas o sentimento que ele carrega é forte até hoje. Foi pelas mãos do pai que ele conheceu o Beira-Rio e o amor pelo Inter.

Classificação e jogos Libertadores

A perda deixou sequelas que foram superadas apenas por trás da máscara. Fã do Batman, ele viu semelhanças na história do personagem com a sua e resolveu vestir-se dele para ir aos jogos.

Humberto entrou em contato com o Internacional, recebeu autorização para ir ao estádio vestido com a fantasia que custou aproximadamente R$ 5 mil e também é usada em ações beneficentes e eventos para os quais é contratado.

Desde o primeiro jogo, diante do Independiente Medellín, neste ano, a receptividade foi muito positiva. Até mesmo o perfil oficial do clube nas redes sociais brincou com a presença do Cavaleiro das Trevas.

Meu pai sempre foi meu parceiro, íamos nos jogos juntos, ele me ensinou a conviver com o futebol sem fanatismos, era uma pessoa muito boa, me mostrou valores, uma forma de levar a vida. Quando ele se foi, foi um choque muito grande. Eu tive que amadurecer muito rápido, fiquei sozinho com minha mãe, bloqueei muita coisa em mim. Depois de um tempo, como sempre fui fã do personagem, me inspirei. Eu já fazia cosplay, e então passei a ir nos jogos assim. Meu pai sempre foi meu super-herói, e o amor nunca morre, passe o tempo que passar

Humberto Fernandes, o Batman Gaúcho