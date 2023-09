RMP: Sem Sampaoli, Flamengo tem mais chances de virar na Copa do Brasil

Renato Maurício Prado analisou no De Primeira que o Flamengo tem mais chances de virar o placar da final da Copa do Brasil, no próximo domingo (24), no Morumbi, sem o técnico Jorge Sampaoli. No primeiro jogo, o Tricolor venceu por 1 a 0 no Maracanã.

'Sem Sampaoli, o Flamengo tem mais chances': "Eu não diria que é a única chance, mas aumentam as chances com a saída do Sampaoli. Se sair o Sampaoli, aumentam as chances do Flamengo de conseguir uma virada, que é muito difícil. Há uma diferença fundamental entre os dois times. O Dorival, que a torcida do São Paulo corneta, armou o time do São Paulo, que é bem armado e sabe o que fazer em campo, pode falhar às vezes, não tem tanto talento assim, mas é um time bem armado. O Flamengo é um time completamente desarmado, o Flamengo é um nada, bota três atacantes na frente e ninguém no meio de campo para levar a bola até eles, ficam os zagueiros dando chutão para frente para tentar conectar com o atacante, uma coisa de maluco.

'Sampaoli é completamente radical no jogo posicional': "O Flamengo pega o melhor jogador dele hoje em dia, que é o Bruno Henrique, e atarraxa ele na ponta esquerda, marcado pelo Rafinha. Isso é de uma idiotice tão gigantesca que eu não sei mais o que falar, porque o Sampaoli é absolutamente radical com o jogo posicional dele, ele está vendo que está estragando o principal atacante dele, mas não interessa, ele tem que ter um cara aberto lá. Então, é desanimador. Mas, claro, futebol a gente sabe como é: chega um Botafogo e Flamengo, com o Botafogo com 100% de vitórias no tapetinho do Nilton Santos, pega o Flamengo em crise e o Flamengo ganha de 2 a 1 com uma grandíssima atuação de Bruno Henrique. Então, tudo pode acontecer ainda, mas o normal, depois dessa vitória no Maracanã, é dar São Paulo".