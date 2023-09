Onde vai passar Corinthians x Grêmio? Saiba onde assistir

Já o Grêmio tem outros planos: quer se aproximar do líder Botafogo. Sob o comando de Renato Gaúcho, a equipe pode atingir 42 pontos e diminuir a diferença para apenas nove em relação ao líder.

Classificação e jogos Brasileirão

Para este duelo, o técnico Vanderlei Luxemburgo terá que fazer mudanças na zaga, já que Gil e Bruno Méndez estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. A provável formação do Corinthians deve incluir Lucas Veríssimo e Caetano, com João Pedro como opção no banco.