Marcelo Fernandes explica futuro no Santos e diz: 'Conversa clara'

Estratégia: "Sendo bem sincero, começo de jogo até os 20, 25 minutos, foi excelente. Perdemos três chances claras de gol. A equipe do Bahia começou a se soltar mais... mas a ideia dos três zagueiros, conversei com o Dodô, que tem domínio total daquela área, conversei com ele. Achei que seria difícil fazer o corredor, porque o Bahia tem o Gilberto, que é muito rápido. O Kevyson é um menino que vem treinando bem, desde a base, um jogador muito forte, está com ritmo de jogo. O Braga, por mais que goste de fazer a esquerda, foi uma estratégia. Queria deixar o Lucas Lima, Jean Lucas e Rincón centralizados. O jogo do Rogerio é articulado pelo meio, bola na ponta, pra cruzar. Conseguimos segurar bem essas bolas na área, nossa defesa esteve muito bem. Não foi 100%, tem coisas para corrigir, mas não caímos na pressão do Bahia. Jogamos de igual pra igual. Estivemos armados para contra-ataques. Todos entenderam o que a gente pretendia e a vitória foi o mais importante. Vejo muitas virtudes, principalmente a mental"

Finalizações: "Já vínhamos trabalhando, até com Aguirre, principalmente Jean Lucas, Lucas Lima, na construção, no segundo terço do campo, construírem jogo e finalizar a jogada. O Marcos Leonardo teve uma chance no segundo tempo que, se ele chuta de bico, faria o gol. A gente tem que finalizar, trabalhamos muito isso, pedimos para que eles finalizassem. Se a bola for boa, comemoramos. Se não, a equipe já está posta, já está na marcação direitinho. É mérito deles. Essa vitória tem muita representatividade"

