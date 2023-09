Flamengo arrecada na final da Copa do Brasil mais do que em todo Carioca

A arrecadação do jogo contra o São Paulo, inclusive, é quase o dobro do que o clube teve de renda nos jogos da Copa do Brasil 2022 (R$ 13,7 milhões) — quando o Fla foi campeão. O segundo jogo da final contra o Corinthians teve renda bruta de R$ 11,1 milhões.

No primeiro semestre de 2023, o Flamengo já tinha somado R$ 62,8 milhões de renda bruta com jogos.

A final da Copa do Brasil, sozinha, foi o equivalente 42% do que o clube embolsou nesse quesito ao longo dos primeiros seis meses do ano.

Olhando para todo 2022, a renda recorde equivale a cerca de um quarto do que o Fla faturou com bilheteria no ano passado.

Para alcançar a renda de R$ 26,3 milhões, Flamengo x São Paulo teve um tíquete médio de R$ 436,21. Os ingressos variaram de R$ 400 a R$ 4,5 mil para o público em geral.

Torcida pagou e vaiou

A torcida do Flamengo lotou o Maracanã na primeira partida da final da Copa do Brasil contra o São Paulo, com os 60 mil pagantes.