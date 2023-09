Derrota amplia crise no Flamengo e cresce turbulência para jogo de volta

Marcos Braz reaparece

O vice-presidente de futebol do Flamengo deu às caras após a derrota, mas manteve o discurso de aparições mais recentes. Ele afirmou não ser justo colocar os resultados negativos na "conta de A, B ou C" e demonstrou confiança em uma virada no Morumbi.

"Acho que o quadro a se avaliar é um pouco maior. Colocar na conta de A, B ou C não é justo, não procede, e domingo a gente vai para o Morumbi com a história do Flamengo, com a grandeza do Flamengo, para tentar reverter esse quadro", disse.

As dificuldades de Sampaoli

Sampaoli, que chegou à Gávea em abril, admitiu ainda encontrar obstáculos para implementar seu DNA à equipe do Flamengo.

O treinador chegou para ocupar a vaga deixada por Vítor Pereira, demitido após cair na semifinal do Mundial, e os vices na Supercopa do Brasil, na Recopa Sul-Americana e no Carioca. O momento em que desembarcou no rubro-negro pesa na avaliação do argentino.