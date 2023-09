'Cuidado, tricolor! Não está nada ganho para o São Paulo', diz Trajano

José Trajano alertou no Posse de Bola que, apesar da vitória por 1 a 0 no Maracanã, não está nada ganho para o São Paulo contra o Flamengo na final da Copa do Brasil.

Flamengo 0 x 1 São Paulo: "Cá entre nós, o São Paulo não jogou tão bem assim, foi melhor no primeiro tempo, no segundo tempo recuou e segurou o placar. A vergonha foi o Flamengo, não só o Sampaoli, tem alguns jogadores do Flamengo que são ridículos, é um negócio impressionante. Claro que a participação do Sampaoli é desastrada, é uma campanha horrorosa, ele tem graves defeitos, o Pedro é pior que um poste, mata bola na canela, o Gabigol, esse Ayrton Lucas depois que voltou da seleção não joga nada, o Léo Pereira é impressionante, ele domina, com categoria e tal e passa a bola para lateral, o goleiro é fraquinho, foi frango, todo jogo ele dá uma saída de bola que deixa o torcedor de cabelo em pé. É complicado".

'Não são favas contadas': "Por mais que esse pessoal não esteja jogando nada, dizem que no futebol você não desaprende, é que nem andar de bicicleta, mas ontem desaprenderam, Gabigol, Pedro e companhia. Mas quem sabe domingo, com 1 a 0, eles possam voltar a andar de bicicleta, mesmo diante de uma torcida super apaixonada, apoiadora, como será a torcida do São Paulo no Morumbi. Por pior que o Flamengo esteja, não dá para contar com favas contadas, o técnico que não se dá com os jogadores, o Sampaoli é um trapalhão, que os jogadores não estão jogando nada, mas quem sabe eles não possam voltar a andar de bicicleta".