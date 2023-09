Corinthians x Grêmio: onde assistir ao vivo e horário do jogo do Brasileiro

Os dois times estão separados por 13 pontos na tabela. O Tricolor gaúcho é o terceiro colocado, com 39 pontos, enquanto o Alvinegro paulista aparece em 14º, com 26.

Classificação e jogos Brasileirão

O Corinthians busca voltar a vencer e se distanciar da zona do rebaixamento. Apesar da derrota para o Fortaleza na última partida, a distância para o Z4 permaneceu em cinco pontos e agora conta com a volta de Renato Augusto, Fagner e Fabio Santos à lista de relacionados.

Já o Grêmio quer se aproximar do líder Botafogo. O time comandado por Renato Gaúcho pode chegar aos 42 pontos e ficar a nove de igualar o primeiro colocado.

O técnico Vanderlei Luxemburgo fará mudanças na zaga. Com Gil e Bruno Méndez suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o Corinthians deve entrar com Lucas Veríssimo e Caetano, com o jovem João Pedro como opção no banco.

Corinthians x Grêmio -- 15ª rodada do Brasileirão

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data e hora: 18 de setembro de 2023, às 21h

Transmissão: Premiere