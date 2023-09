Corinthians: Três motivos para acreditar na vitória e dois para desconfiar

Força em casa: O Corinthians mantém uma sequência de nove jogos de invencibilidade na Neo Química Arena. Ao todo, foram apenas três derrotas no estádio em 2023. Mesmo vindo de dois empates em casa, o time não poderia escolher um palco melhor para retomar o caminho da vitória.

Fase do adversário como visitante: Se o Alvinegro se impõe como mandante, o Grêmio vem de resultados negativos fora de seus domínios. São quatro derrotas seguidas do Tricolor gaúcho em estádios de rivais, com apenas um gol marcado no período. Embora seja o terceiro na tabela, o adversário de hoje do Corinthians acumula tropeços longe do Rio Grande do Sul.

Motivos para desconfiar

O técnico Luxemburgo, do Corinthians, no duelo contra o Fortaleza, pelo Brasileirão Imagem: Davi Rocha/Agência Estado

Desfalques na zaga: O Corinthians tem duas baixas confirmadas na defesa: os suspensos Gil e Bruno Méndez. Léo Mana ou o recuperado Fagner devem fazer a lateral direita, enquanto Luxemburgo só tem três opções de zagueiros. Lucas Veríssimo deve fazer dupla com Caetano, mas o camisa 3 lidou com desconfortos físicos recentemente. Com isso, o jovem João Pedro, do sub-20, pode precisar ser utilizado.

Pressão sob Luxa: As atuações da equipe sob o comando do treinador não empolgam a torcida há tempos. O Alvinegro até conseguiu se virar e ficou 11 jogos sem perder entre julho e agosto, mas os últimos resultados não foram favoráveis. O time não vence há quatro jogos — apesar de ter classificado nos pênaltis na Sul-Americana — e a falta da apresentação de um futebol convincente pode custar caro.