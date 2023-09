Com marca negativa na bagagem, Corinthians inicia mês ingrato de 7 decisões

Após a derrota contra o Fortaleza, Luxemburgo, que em outros momentos já havia dito que o objetivo alvinegro no Brasileiro é brigar por vaga na Libertadores, tentou desconversar e amenizar o cenário do time na tabela.

Vi a classificação agora. Ninguém de lá (Z4) consegue passar a gente, com cinco pontos de diferença. Se fosse a cinco de disputar o título... Estão colocando a gente como se estivesse em situação extrema. Se tivesse para cima, iam ser dois jogos para o título. Olhando a tabela hoje, o Santos tem 21, não ganhou, ficou cinco pontos. São dois jogos. não quer dizer que não temos que nos preocupar, mas vejo futebol de uma maneira diferente

Para o primeiro desses sete passos, diante do Tricolor Gaúcho, o time deve ir com força máxima, com exceções feitas aos suspensos Gil e Bruno Méndez.

Em meio aos cinco jogos dificílimos para se distanciar ainda mais do Z4 no Brasileirão, o Corinthians terá as duas decisões pelas semifinais da Sul-Americana, contra o Fortaleza.

A primeira delas será no dia 26, na Neo Química Arena, e a volta no dia 3, no Castelão, onde o time paulista perdeu na última rodada.

A respeito da derrota para o Tricolor, Luxemburgo acredita que se tratou de um jogo bastante distinto do que serão as duas partidas da semifinal.