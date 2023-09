CBF e Ibope têm guerra de versões sobre dívida de R$ 1 milhão

O que diz o Ibope

O IBOPE Repucom refuta veementemente as acusações atribuídas pela CBF. Empresa líder mundial em pesquisas de marketing esportivo e retorno de exposição de marcas em mídia, o IBOPE Repucom tem reputação inquestionável no mercado, com metodologia e qualidade de serviços reconhecidas globalmente. Todas as cláusulas contratuais com a CBF foram cumpridas e todas as contrapartidas técnicas foram entregues. O processo segue na Justiça.

Classificação e jogos Brasileirão

O que está no processo

O Ibope deu entrada na ação no Tribunal de Justiça do Rio após notificar a CBF extrajudicialmente e cobra pagamentos de três parcelas que, com juros e correções, batem R$ 1.057.545,13.

O contrato firmado entre Ibope Repucom e CBF tem como objetivo medir o retorno de exposição de mídia de patrocinadores e parceiros dos campeonatos nacionais de 2021, 2022 e 2023.

O acordo apresentado nos autos foi firmado já na gestão do atual presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, embora a análise dos dados envolva período anterior à chegada dele ao poder.