Arnaldo Ribeiro: 'São Paulo vai ao Morumbi com a ansiedade de sair da fila'

Arnaldo Ribeiro analisou no Posse de Bola que o São Paulo abriu uma boa vantagem sobre o Flamengo na final da Copa do Brasil, mas precisará conviver com o fantasma da fila de grandes títulos no jogo da volta, no próximo domingo (24), no Morumbi.

'São Paulo vai viver com a ansiedade de sair da fila': "O São Paulo, pela ótica de quem venceu e está na final de títulos, porque o torcedor do São Paulo ainda não saiu da fila com aquele título paulista porque ele não poderia nem ir ao estádio na época da pandemia, o São Paulo vai viver com a ansiedade de sair da fila durante o jogo, isso é pesado para dedéu. Nada além da conquista agora pode aliviar essa angústia de uma década, é uma espécie de libertação.

'Está a um passo da libertação': "A fila pesa e pesa demais, porque o cara está a um passo da libertação, mas esse passo é longo. Então, o São Paulo tem seus fantasmas próprios no domingo, além do Flamengo, mas que fez um primeiro jogo bom, coletivo, concentrado, solidário e consistente, ele fez. Nada está garantido, como diria Dorival Jr., mas essa vitória fora de casa era mais do que qualquer torcedor são-paulino esperava. Todo mundo voltaria do Rio a pé com um empate, e foi 1 a 0 para o São Paulo, não deixa de ser uma vantagem".