Três motivos para acreditar na vitória e para desconfiar do Fla na final

Artilheiro da Copa do Brasil. O atacante Pedro é um dos artilheiros da Copa do Brasil. O camisa 9 tem cinco gols na competição. Gabigol, também do Fla, corre por fora nesta disputa, com quatro bolas na rede.

Invicto. O Flamengo não perde para o São Paulo há mais de dois anos. A última derrota foi em fevereiro de 2021, pelo Brasileiro de 2020. De lá para cá, foram oito encontros, com sete triunfos dos cariocas e um empate.

Motivos para desconfiar

Decepções na temporada. O Flamengo acumulou decepções em 2023. O Rubro-Negro iniciou a temporada podendo levantar até sete taças, e a Copa do Brasil se tornou a única ainda palpável. O time da Gávea foi vice do Carioca, da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil. Caiu na semifinal do Mundial e nas quartas da Libertadores, além de se ver distante do topo da tabela do Brasileiro.

Desfalques. O técnico Jorge Sampaoli tem desfalques importantes para este duelo, como o lateral-esquerdo Filipe Luís, o volante Allan, o meia Arrascaeta e o atacante Luiz Araújo

Crise dentro e fora de campo. A equipe do Fla atravessa um momento conturbado, e o clube também. Sem resultados em campo, os bastidores políticos também têm fervilhado. Nesta semana, uma reunião do Conselho Deliberativo teve de ser suspensa após uma grande confusão.