Rafael atinge em nove meses de São Paulo marca que não conseguiu em 5 anos

Os 50 duelos no ano também são um recorde em toda a carreira de Rafael. Até então, a temporada mais "atuante" do goleiro havia sido a de 2017, com 33 partidas.

Desde janeiro, ele tomou 41 gols com a camisa são-paulina (média de 0,82 por partida) e viveu alguns momentos de herói, quando brilhou, por exemplo, na disputa de pênaltis contra o Sport na Copa do Brasil.

O jogador de 34 anos tem contrato até o fim de 2025 com o São Paulo e, titular absoluto da posição, agradeceu ao clube pelo "respeito" desde que chegou.

Desde o meu primeiro dia aqui, sabia da responsabilidade de ser o goleiro do São Paulo e sempre fui extremamente respeitado por todo mundo, desde a diretoria até os torcedores. No nosso elenco, temos ótimos goleiros e todos têm condições de representar o clube. Fico muito feliz e orgulhoso em poder alcançar essa marca e só tenho de agradecer a todos que confiam em mim e no meu trabalho. Espero seguir por muito tempo aqui e continuar ajudando o time a brigar por títulos e dar alegrias à nossa apaixonada torcida Rafael, goleiro do São Paulo

2018 - 12 jogos (Cruzeiro)