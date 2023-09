Três motivos para acreditar na vitória do São Paulo e dois para desconfiar

O São Paulo enfrenta, na tarde de hoje, o Flamengo pela ida da final da Copa do Brasil. O UOL lista abaixo três motivos para o torcedor acreditar na vitória — e outros dois para desconfiar da equipe de Dorival Júnior.

Motivos para acreditar na vitória

Crise no rival. O Flamengo foi atropelado pelo Athletico no meio de semana e viu a crise sobre Sampaoli aumentar. O ambiente no Rio contrasta com o otimismo do torcedor são-paulino com o trabalho de Dorival Júnior.