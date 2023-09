Tabu é pra ser quebrado? São Paulo pode 'matar' dois deles hoje contra Fla

O "copo cheio" é que o único empate ocorreu no mês passado, quando Lucas Moura ensaiou uma vitória, mas Pedro igualou o placar nos minutos finais em pênalti polêmico. A partida em questão foi válida pelo Campeonato Brasileiro.

Outro tabu indigesto envolve um problema recente da equipe de Dorival: as atuações longe do Morumbi.

Em confrontos disputados no Rio, o São Paulo não vence o adversário desde novembro de 2020 (quatro jogos). O último resultado positivo teve brilho de Brenner, que marcou os dois gols do Tricolor — Gabigol ainda descontou para o Flamengo no Maracanã.

Fator Dorival ajuda?

O hoje técnico do São Paulo deixou o Flamengo no final do ano passado após conquistar dois títulos — entre eles, justamente a Copa do Brasil.

Para Dorival, o fato de "conhecer" o elenco rival não se transforma em um "fator decisivo" para uma quebra de tabu. Depois do jogo contra o Inter, disputado na quarta-feira (13), o técnico optou por valorizar o espetáculo.