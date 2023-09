São Paulo e Luciano rejeitaram proposta milionária da Arábia Saudita

O São Paulo sinalizou que recusaria a oferta e comunicou o jogador, que também manifestou interesse em seguir no clube. O intuito do atacante é entrar para a história do Tricolor paulista.

Se os valores de transferências não era animadores, a proposta salarial para Luciano era bastante alta. O atacante receberia 3 milhões de dólares (R$ 14,6 milhões) por ano em um contrato de dois anos prorrogável por mais um.

Ou seja, o camisa 10 do Tricolor abriu mão de um salário R$ 1,2 milhões por mês para ficar no clube. Ao todo, Luciano receberia R$ 43,8 milhões durante o vínculo com os árabes.

Luciano tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem. Após as chegadas de James e Lucas, seu salário deixou de ser um dos maiores do clube.

