Sampaoli chuta grade após derrota do Fla e sai antes do fim do 1° tempo

A derrota para o São Paulo, hoje (17), no Maracanã, proporcionou duas cenas marcantes na passagem do técnico Jorge Sampaoli pelo Flamengo [veja no final da matéria].

O que aconteceu

O treinador flamenguista deixou o gramado do Maracanã e foi para o vestiário ainda com a bola rolando no primeiro tempo. O relógio marcava 50 minutos, e o árbitro Anderson Daronco havia marcado um impedimento do ataque do São Paulo.