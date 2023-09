Sampaoli admite Flamengo 'abaixo' e diz que time não tem seu DNA

"A dúvida era tirar um atacante e colocar o Everton Ribeiro. Um volante, sinceramente... Jogo no Maracanã, pensei no domínio como o time teve no segundo tempo, e três atacantes com muitos gols. Foi isso que pensei, mas não funcionou".

Briga por título. "Temos a esperança que vamos sair campeões. Vamos sair campeões, temos toda a esperança".

Atuação do São Paulo. "O São Paulo propôs duelos. Não nos deixou jogar, não teve imprecisões no primeiro tempo. No segundo tempo, o time jogou mais plantado no campo. Sinceramente, não posso saber se uma coisa condiciona a outra. O Flamengo teve volume, mas foi impreciso no último terço, faltou clareza. O São Paulo foi melhor nos duelos. Mas é uma final. O resultado foi a precisão de um time e imprecisão de outro".

Mudanças nas escalações. "Tento escalar sempre os melhores. Creio que muitas posições são repetidas muitas vezes. Em outros lugares variei mesmo. É um time que não precisa se entrosar, porque eles já se conhecem e jogam juntos há muito tempo. Mas temos que seguir para que esse entrosamento se mostre".

