Real Madrid vence a Sociedad de virada e assume liderança do Espanhol

Tabela. Com o resultado, o Real Madrid assume a liderança do torneio com 15 pontos somados. A Real Sodiedad, por sua vez, cai para a 11ª, com 6.

Classificação e jogos La Liga

Agenda das equipes. Os times voltam a campo na próxima quarta-feira (20) pela Champions. O Madrid enfrenta o Union Belin e a Real Sociedad o Internazionale.

Vinícius Jr. continua fora

Sem previsão oficial para a volta. Sem entrar em campo desde a partida contra o Celta, pela terceira rodada, o brasileiro Vini Jr. deve voltar a jogar até o final de setembro, mas nenhuma data foi confirmada oficialmente até o momento.

Como foi o jogo

Primeiro tempo com surpresa. O Real Sociedad surpreendeu ao abrir o placar aos 4 minutos de jogo. A partir desse momento, o Real Madrid, pressionado, passou a subir as linhas em busca do empate, sem se preocupar tanto com contra-ataques. Os adversários, por outro lado, sempre que recuperava a posse de bola, o Real Sociedad optava por lançamentos imprecisos em direção ao campo de ataque.