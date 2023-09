Rafinha pede calma após vitória e elogia torcida do São Paulo: 'Surreal'

A vitória de hoje (17) do São Paulo por 1 a 0 sobre o Flamengo, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, pode ter sido um passo importante rumo ao título, mas ainda "não significa nada", segundo o lateral Rafinha.

'Não significa nada, tem mais 90 minutos. É devagar, porque um jogo não adianta nada', afirmou o lateral-direito.

Rafinha rasgou elogios à torcida são-paulina pelo apoio que o elenco recebeu na saída de São Paulo, ontem (16), ainda no CT da Barra Funda.