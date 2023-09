Muricy vai da aposentadoria no Fla à chance de taça inédita no São Paulo

Imagem: Instagram

"Se eu quisesse fazer nada, poderia me aposentar e ficar na praia em Riviera. Ter uma rotina mais tranquila como comentarista no SporTV entrando ao vivo da minha varanda. Recebi muitos convites, o Tite foi até a minha casa me chamar para trabalhar com eles na Copa do Mundo, tive outras propostas, mas fiquei no São Paulo porque o São Paulo é a minha vida, é a minha paixão", afirmou.

Por causa da saúde não sou mais técnico, mas ainda tenho essa paixão e sei que posso ajudar. Eu trabalho muito, só que eu não apareço, né? Aí pode parecer que não sou importante. Trabalho mais que quando era técnico e não tenho férias, porque quando jogadores tiram férias, dirigente trabalha mais

Muricy, ao UOL, em março

Em abril pediu licença para cuidar de um quadro de arritmia cardíaca, mas já no dia seguinte se encontrou com Dorival Júnior e prometeu voltar aos trabalhos no Tricolor. O que, de fato, se concretizou.

