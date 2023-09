Jogo do São Paulo hoje: que horas começa e onde assistir

O jogo do São Paulo hoje é contra o Flamengo no Maracanã, às 16h, pela primeira partida da final da Copa do Brasil 2023. Veja abaixo onde você pode acompanhar ao vivo:

TV Globo (TV aberta)

SporTV (TV fechada)

Premiere (pay-per-view)

Amazon Prime Video (streaming)

O São Paulo, que busca um título inédito na Copa do Brasil, está determinado a fazer história. Esta é apenas a segunda vez que o Tricolor chega à final da competição, sendo a primeira em 2000, quando perdeu o título para o Cruzeiro.