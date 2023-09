Jogo do Flamengo hoje: que horas começa e onde assistir

O jogo do Flamengo hoje é contra o São Paulo, no Maracanã, às 16h, pela primeira partida da final da Copa do Brasil 2023. Veja onde assistir ao vivo:

TV Globo (TV aberta)

SporTV (TV fechada)

Premiere (pay-per-view)

Amazon Prime Video (streaming)

O Flamengo, atual campeão da competição, está com tudo para buscar o bicampeonato. Na temporada passada, eles mandaram bem e venceram o Corinthians nos pênaltis na final, levantando o troféu. O Flamengo já conquistou a taça da Copa do Brasil quatro vezes (1990, 2006, 2013 e 2022).