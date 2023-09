Galvão detona atitudes de Sampaoli na final da Copa do Brasil

Galvão Bueno fez críticas a duas atitudes do técnico Jorge Sampaoli após a derrota do Flamengo para o São Paulo, hoje (17), na partida de ida da final da Copa do Brasil, no Maracanã, por 1 a 0.

E o Flamengo? Continua confuso e sem padrão. E com um técnico que larga o time em campo e vai chutar grades no túnel do vestiário! Galvão Bueno, em sua conta no Twitter

O que aconteceu