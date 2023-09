Flamengo tem trio de ataque, e São Paulo joga sem Luciano; veja escalações

O Flamengo jogará com um trio de ataque inédito formado por Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. É a primeira vez que Sampaoli aposta nessa escalação.

No São Paulo, Luciano fica no banco e Arboleda, recuperado de lesão, vai para o jogo. A tendência é um time mais forte no meio, com Rato e Nestor compondo com Alisson e Pablo Maia.

O jogo da volta da decisão da Copa do Brasil acontece no próximo domingo (24), às 16h (de Brasília), no Morumbi. Atual campeão, o Fla busca o pentacampeonato. Já o São Paulo joga pelo título inédito.

Escalação do Flamengo