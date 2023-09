Felipão ironiza críticas de Lage ao gramado: 'Então vamos jogar no céu'

O Atlético-MG venceu o Botafogo por 1 a 0 na Arena MRV, no encerramento da 23ª rodada. O gol do triunfo foi marcado por Paulinho, aos 36 minutos do segundo tempo.

Classificação e jogos Brasileirão

Felipão ironizou a declaração do técnico adversário ao responder à última pergunta na coletiva. Um repórter afirmou que o treinador do Botafogo havia "colocado grande parte da culpa pela derrota na condição do gramado" antes de questionar o comandante do Atlético-MG sobre suas escolhas para a partida.

A entrevista pós-jogo do Botafogo foi quente devido ao gol anulado de Diego Costa. O diretor executivo André Mazzuco detonou a arbitragem, enquanto Bruno Lage chegou a colocar o Brasileirão sob suspeita — além de ter criticado o gramado do novo estádio do Atlético.

O que Bruno Lage disse sobre o gramado

Tenho que falar do gramado. (...) Jogamos nesse gramado que nem sei se pode chamar de gramado.

Impossível: "Viemos ao Atlético-MG com o gramado nesse estado, fizemos jogo equilibrado. Nossa qualidade vem do quê? De toque e velocidade dos nossos jogadores. Nesse tipo de gramado é impossível".