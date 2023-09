Everton Ribeiro vê final contra o São Paulo em aberto e defende Sampaoli

Apoio a Sampaoli: "Ele é nosso comandante, está com a gente. Ele não cai sozinho e não ganha sozinho, um tem que ajudar o outro. Vai ser uma semana de muito trabalho para buscarmos reverter esse resultado, que não é o que a gente espera, não é o que a gente buscou e trabalhou".

Torcida: "Natural [vaias], quando perdemos nos frustramos. A torcida fez uma festa muito linda, agradecemos todo o apoio que sempre tivemos, eles fazem a diferença mesmo".

Flamengo sai em desvantagem, e Sampaoli se irrita

Com a bola rolando, o Flamengo foi superado pelo São Paulo, por 1 a 0, com gol de Jonathan Calleri ainda no primeiro tempo.

A equipe carioca criou poucas chances claras de gol e quase não assustou o goleiro Rafael, do São Paulo.

Após a partida, o técnico Jorge Sampaoli chutou uma grade no túnel que liga o gramado do Maracanã aos vestiários. No primeiro tempo, ele deixou o campo aos 50 minutos, ainda com a bola rolando.