Dorival elogia jogadores do Fla, mas destaca: 'Somos uma equipe coletiva'

Não existe mágica. Desde o primeiro dia que chegamos aqui, estamos sempre decidindo vaga. Acho que fizemos o melhor que podíamos distribuídos em três competições, até o momento em que tivemos possibilidades e condições de ir avançando. Acho que esse último resultado, tanto para um lado quanto para o outro, não condiz com aquilo que será a partida de hoje. Não tenho dúvidas de que teremos dois ótimos jogos e espero que São Paulo esteja preparado para enfrentar um grande adversário

disse Dorival, em entrevista ao Sportv

O comandante tricolor entende que o Flamengo é uma equipe forte, mas não acredita que tem vantagem por "conhecer" o elenco adversário. Ele ressalta as individualidades da equipe de Gabigol e companhia, porém aponta o "coletivo" como o principal ponto forte do São Paulo.

Eu acho que todos conhecem o potencial e qualidade dos atletas do Flamengo individualmente. Eles tem a possibilidade de improviso a todo momento. Mas temos que ter essa consciência. Somos uma equipe coletiva, que alcançou sua vaga acreditando, confiando. Não vejo assim uma vantagem em conhecer um pouco mais o elenco [do Flamengo], mas vejo duas equipes preparadas e por merecimento chegando a uma nova decisão.

completou Dorival.

O Flamengo recebe o São Paulo no Maracanã hoje, para a primeira partida da grande final da Copa do Brasil. O jogo de volta será no próximo domingo (24), também às 16h (de Brasília).

