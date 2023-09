Dorival freia empolgação e quer ver São Paulo 'correndo o dobro' no Morumbi

Confira outros trechos da coletiva de Dorival Jr.

Virada de chave na Copa do Brasil

"É impossível você desligar uma chave e ligar outra com dois dias e meio de diferença de uma partida para outra. Jogamos um jogo complicadíssimo na quarta contra o Inter em Porto Alegre, com 3 dias de chuva, campo muito pesado. De repente, 3 dias depois, estamos novamente em campo para jogar uma decisão de Copa do Brasil. É muito difícil. Um aspecto importante: ficaríamos quase 22 dias sem atuar se não colocássemos a equipe para jogar. Colocando, nós corremos o risco de perder alguém pra decisão. Para vocês verem os impasses que são criados e as situações em que estamos envolvidos. Todos que estão decidindo é assim. Estávamos em três competições. Cheguei ao São Paulo na segunda rodada do Brasileiro e no meio de semana já tínhamos que brigar pela vaga contra o Ituano na Copa do Brasil. Não tem como fazer uma escolha. Temos que ir rodada a rodada tentando reconstruir uma equipe, lutando pelo resultado seguinte. É o que tem sido feito. É natural que em determinado momento, quando percebemos que podemos chegar a uma final de copa, nos voltamos totalmente para ela. Brasileiro é campeonato de longevidade e tem outros componentes concorrendo pelo título."

Vitória no Maracanã

"Acho que nós preparamos muito bem essa partida. Pessoal da análise, nossos auxiliares, fizeram um trabalho exemplar e isso nos deu condições de colocarmos coisas importantes aos jogadores que foram neutralizadas pela nossa partida e pelo nosso posicionamento. Sustentamos boa parte do primeiro tempo, talvez não tenhamos tido o mesmo desempenho no início da segunda etapa e precisamos fazer algumas alterações, mais de ordem física do que tática. Recompor algumas peças para voltar a ter posse de bola. O desgaste foi grande. O nível de exigência da quarta-feira foi impressionante pelo gramado, nós não suportaríamos os dois tempos aqui, precisaria de mais alterações até."

Desempenho do São Paulo