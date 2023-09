Copa do Brasil: como maior premiação do país impacta São Paulo e Flamengo

Tanto é que prometeu metade do prêmio pela conquista como bonificação aos atletas. Ou seja, se ficar com a taça, o elenco do Flamengo vai dividir R$ 35 milhões.

Ainda assim, o valor é importante na visão geral. O orçamento previa R$ 118 milhões nas disputas da Supercopa do Brasil, Carioca, Mundial, Recopa Sul-Americana, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, e o título garante a meta mesmo antes do desfecho do Brasileirão.

Diretoria aguarda decisão para negociar renovações. Há nomes como Bruno Henrique e Everton Ribeiro, que têm contrato apenas até o fim do ano. Haverá também uma análise do elenco para a próxima temporada.

Uma reformulação do grupo não é descartada, e manter o previsto para a temporada no quesito financeiro pode auxiliar em avaliações no mercado.